Perché il price cap sull’energia russa potrebbe rivelarsi inapplicabile (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo il Consiglio europeo di settimana scorsa sembrava tutto rimandato al prossimo autunno, ma durante il G7 in Baviera chiuso il 28 giugno c’è stata un’accelerazione che ha cambiato le carte in tavola. Come si legge sul comunicato finale del vertice, i sette Stati economicamente più avanzati hanno trovato un accordo per introdurre «misure immediate per garantire l’approvvigionamento energetico e ridurre gli aumenti dei prezzi causati da condizioni di mercato straordinarie, anche esplorando misure aggiuntive come il price cap», ossia un tetto ai prezzi del petrolio, del gas e degli altri idrocarburi provenienti dalla Russia. Gli obiettivi sarebbero quelli di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche del Cremlino e di mitigare gli effetti del rialzo dei prezzi. La proposta formale (inizialmente incentrata sul petrolio) è arrivata da Yanet Yellen, segretaria al ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo il Consiglio europeo di settimana scorsa sembrava tutto rimandato al prossimo autunno, ma durante il G7 in Baviera chiuso il 28 giugno c’è stata un’accelerazione che ha cambiato le carte in tavola. Come si legge sul comunicato finale del vertice, i sette Stati economicamente più avanzati hanno trovato un accordo per introdurre «misure immediate per garantire l’approvvigionamento energetico e ridurre gli aumenti dei prezzi causati da condizioni di mercato straordinarie, anche esplorando misure aggiuntive come ilcap», ossia un tetto ai prezzi del petrolio, del gas e degli altri idrocarburi provenienti dalla Russia. Gli obiettivi sarebbero quelli di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche del Cremlino e di mitigare gli effetti del rialzo dei prezzi. La proposta formale (inizialmente incentrata sul petrolio) è arrivata da Yanet Yellen, segretaria al ...

