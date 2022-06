Omicron 5, la nuova ondata e i milioni di positivi “nascosti”: così l’Italia rischia di chiudere a luglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) l’Italia rischia un altro lockdown. Mentre il bollettino certifica il record di contagi dal 27 aprile scorso (83 mila) la nuova ondata di Omicron 5 a luglio potrebbe portare i positivi a quota due milioni. Un numero che, sommato a chi va in vacanza, rischia di fermare il paese. Visto che le regole della quarantena impongono a tutti, per ora l’isolamento. Intanto il tasso di occupazione delle terapie intensive è salito al 3%. Si trova ampiamente al di sotto della soglia di allerta. Ma, rileva Agenas, si tratta dello stesso valore di un anno fa. Per ora il problema più grande resta l’isolamento domiciliare. Attualmente in quarantena ci sono 767 mila persone. Ufficialmente. Perché si tratta soltanto di chi ha comunicato la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022)un altro lockdown. Mentre il bollettino certifica il record di contagi dal 27 aprile scorso (83 mila) ladi5 apotrebbe portare ia quota due. Un numero che, sommato a chi va in vacanza,di fermare il paese. Visto che le regole della quarantena impongono a tutti, per ora l’isolamento. Intanto il tasso di occupazione delle terapie intensive è salito al 3%. Si trova ampiamente al di sotto della soglia di allerta. Ma, rileva Agenas, si tratta dello stesso valore di un anno fa. Per ora il problema più grande resta l’isolamento domiciliare. Attualmente in quarantena ci sono 767 mila persone. Ufficialmente. Perché si tratta soltanto di chi ha comunicato la ...

