Omicron 5 in frenata Il picco è ormai alle spalle

Pubblicità

infoitsalute : Omicron 5, siamo vicini al picco? «Inizia la frenata, tendenza alla diminuzione». La situazione da Nord a Sud - Gazzettino : Omicron 5, siamo vicini al picco? «Inizia la frenata, tendenza alla diminuzione». La situazione da Nord a Sud - ilmessaggeroit : Omicron 5, siamo vicini al picco? «Inizia la frenata, tendenza alla diminuzione» La situazione da Nord a Sud -

Al momento è la Regione che desta maggiori preoccupazioni, rimarcando anche che, al Sud, la ripresa dei contagi legati ad5 è avvenuta con una settimana di ritardo, circa, rispetto al resto ...5 inizia laL'aumento dei casi sembra non sfondare, tornando al concetto di mini ondate già affrontate nei mesi scorsi. Seppur sottostimati, i contagi nelle ultime settimane sono ...Omicron 5 frena, la situazione (diversa) delle regioni. Il contagio non si muove in modo fluido in tutto il Paese, ma mostra andamenti differenti tra regioni. Anche di fronte ad un chiaro aumento dei ..."Dai dati ufficiali abbiamo finalmente segnali sulla velocità di diffusione del contagio che ci fanno ben sperare per il prossimo futuro. A livello nazionale il numero dei casi è sì in aumento rispett ...