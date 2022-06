Nuoto | il palmares di Gregorio Paltrinieri | record assoluto di medaglie ai Mondiali! Superata Federica Pellegrini

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Signore e signori è storia. Nel Lupa Lake di Budapest (Ungheria) l’Italia continua ad aumentare il numero diconquistate ed è dalla gara più prestigiosa e qualitativa dell’intero programma deldi fondo in questi Mondiali 2022 che è arrivato il risultato più altisonante: oro e argento nella 10 km uomini per due italiani,e Domenico Acerenza. Per il lucano è la prima medaglia mondiale della sua carriera, sempre più direzionato dalla piscina alle acque libere. Per, anello di congiunzione ideale train corsie e di fondo, si deve parlare diitaliano diin un campionato iridato. Con l’affermazione odierna, Greg ha raggiunta quota 12 podi nella manifestazione FINA ...

Nel settembre 2019 e nel luglio 2020 il campione diha percorso i 21 chilometri che separano Torre delle Stelle e Cagliari, lungo la costa meridionale della Sardegna, e l'estate scorsa ha ...Forte ma, apparentemente, non fortissima: la Nazionale diè competitiva in quasi tutti gli stili, sia con gli uomini che con le donne, ma nell'anno post olimpico sembra ancora in un percorso di ...AGI Una vita in piscina, il pluricampione Corrado Sorrentino, 48 anni, ha una ragione speciale per cominciare, il prossimo 1 luglio, un'impresa mai tentata prima: il periplo della Sardegna a nuoto in ...Una vita in piscina, Corrado Sorrentino, 48 anni, ha una ragione speciale per cominciare, l'1 luglio, un'impresa mai tentata prima: il periplo della Sardegna a nuoto in senso antiorario, 700 chilometr ...