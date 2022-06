“Non è aria”, salta il matrimonio della protagonista indiscussa del GF Vip 6 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nozze saltate per la protagonista indiscussa dell’ultima edizione del GF Vip che è stata molto chiara sul suo matrimonio Entusiasmi in black out al GF Vip 6 perché la protagonista indiscussa della casa ha deciso di non sposarsi più. Non solo matrimonio, nell’intervista ha parlato anche delle due opinioniste che le hanno dato del filo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nozzete per ladell’ultima edizione del GF Vip che è stata molto chiara sul suoEntusiasmi in black out al GF Vip 6 perché lacasa ha deciso di non sposarsi più. Non solo, nell’intervista ha parlato anche delle due opinioniste che le hanno dato del filo L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CottarelliCPI : Viaggio sul regionale veloce Milano-Genova. Aria condizionata in un solo vagone (strapieno) e gabinetti che non fun… - MarcelloChirico : Perché la #Juventus non ha rinnovato a #Dybala? Scorso novembre,quando #Juve gli presentò proposta dei 10mln, lui… - CarloCalenda : Sono preoccupato dalla piega che sta prendendo la politica ambientale UE. Non ho ancora visto un piano realistico c… - Cappelletti1977 : RT @CottarelliCPI: Viaggio sul regionale veloce Milano-Genova. Aria condizionata in un solo vagone (strapieno) e gabinetti che non funziona… - F91KLORE : bellissimo chiamare harry con nome e cognome perché mi sta così tanto sul cazzo che non si merita nemmeno così tant… -