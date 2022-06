Kvaratskhelia-Juventus | l’agente del georgiano svela un retroscena a sorpresa

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli è iniziato in netto anticipo quest’anno: la società partenopea ha già annunciato gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha, arrivati per sostituire i partenti Faouzi Ghoulam e capitan Loreno Insigne. L’attaccanteè molto atteso in città, i tifosi del Napoli non vedono l’ora di poter ammirare le sue giocate. In questo fine settimana, l’ex Dinamo Batumi arriverà a Napoli e dovrebbe esserci anche la presentazione ufficiale a Castel Volturno. Ilpoi partirà con la squadra per il ritiro di Dimaro Folgarida e lì potrà finalmente iniziare ad allenarsi con i suoi nuovi compagni di squadra. Khvicha(FOTO – Getty Images) Intanto, dalla Georgia, arriva un: Mamuka Jugeli, agente di ...

... dopo aver investito già 35 milioni su Olivera,ed il riscatto di Anguissa, sono in ... Barcellona, Bayern e. Aspettando offerte ufficiali per "capitan futuro", però, il Napoli ...Laha in pugno Pogba e Di Maria, continua a corteggiare Zaniolo e Kostic e pensa a uno ... Napoli sempre fermo ai colpie Olivera. Ma qual è il borsino del calciomercato Quali le ... Ag. Kvaratskhelia: 'Era fatta con la Juve, poi Paratici è andato via. C'era il Milan, ma solo il Napoli si è mosso davvero' Gli ultimi giorni in Russia, il passaggio al Napoli e le grandi prove con la nazionale della Georgia. Khvicha Kvaratskhelia torna a parlare in quella che potrebbe essere l'ultima intervista ...Un pre accordo con Paratici, poi l’addio ai bianconeri: “Quando è scoppiata la guerra non potevo restare” “Quando è scoppiata la guerra c’era paura da parte di tutti. Da parte mia, della mia famiglia.