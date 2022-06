'Juve, possibile scambio con il Liverpool per Rabiot' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Adrien Rabiot potrebbe salutare l'Italia e la Juventus nei prossimi giorni. Da tempo si sa della volontà del giocatore di andare via da Torino, dove in 3 anni bianconeri non è mai scattato quel ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Adrienpotrebbe salutare l'Italia e lantus nei prossimi giorni. Da tempo si sa della volontà del giocatore di andare via da Torino, dove in 3 anni bianconeri non è mai scattato quel ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Zaniolo-#Juve: giovedì-venerdì possibile contatto (incontro) tra i club - romeoagresti : Possibile un nuovo incontro questa settimana tra #Juve e #Roma per #Zaniolo. Ne parliamo oggi, a partire dalle 1??… - _Morik92_ : #Juve avanti per #Zaniolo. Non solo #Arthur (che ha uno stipendio molto alto), si valuta anche di inserire #Kean co… - CPLorenzo : @NicoSchira Ciao sei un grande uno dei pochi competente nel dare notizie di calciomercato,ho appena visto che Tutto… - orizzonte_oriz : @gilardisil @stefymigliori @VinnieVegaPF @OneFootball E la difesa e il centrocampo? ?? ?? Juve, attacco da sogno! Di… -