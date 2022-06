Inter, idea Kumbulla per la difesa: le ultime (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Inter potrebbe dire addio sia a Skriniar e sia a De Vrij: tra le alternative spunta anche il nome di Kumbulla L’Inter sta valutando il mercato in entrata e in uscita per rinforzare la squadra di Inzaghi. Marotta si è attivato in queste settimane e ha già chiuso per tre arrivi. Ora le cessioni di Skriniar al Psg e probabile quella di De Vrij in Premier League, poi nuovi colpi in entrata. In difesa oltre a Bremer e Milenkovic spunta anche il nome di Kumbulla della Roma. Alternativa low cost ai primi due anche se la valutazione al momento è di 20 milioni. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’potrebbe dire addio sia a Skriniar e sia a De Vrij: tra le alternative spunta anche il nome diL’sta valutando il mercato in entrata e in uscita per rinforzare la squadra di Inzaghi. Marotta si è attivato in queste settimane e ha già chiuso per tre arrivi. Ora le cessioni di Skriniar al Psg e probabile quella di De Vrij in Premier League, poi nuovi colpi in entrata. Inoltre a Bremer e Milenkovic spunta anche il nome didella Roma. Alternativa low cost ai primi due anche se la valutazione al momento è di 20 milioni. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

