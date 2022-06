Ideologie da combattere quando si parla di siccità. Parla il n°1 dell’Ance (Di mercoledì 29 giugno 2022) Più di una volta, Parlando di rete di distribuzione dell’acqua, di impianti per la raccolta, dei lavori per rendere tutto il sistema più efficiente e dei puntualissimi Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Più di una volta,ndo di rete di distribuzione dell’acqua, di impianti per la raccolta, dei lavori per rendere tutto il sistema più efficiente e dei puntualissimi

Pubblicità

YerleShannara : @Gumtetbegrcat Continui a rigirare la pizza e a chiamare fascista chi vuole combattere le ideologie fasciste... Vis… - palbix : Gli USA han passato 20 anni in Afghanistan a combattere le ideologie talebane e poi si è scoperto che i peggio tale… - Mary53627358 : @La_manina__ L'ignoranza è dura da combattere, quando si hanno delle ideologie estremiste e medioevali...Una quota… - amarcord65 : @e_falce @LaBombetta76 Il mondo alla rovescia. Non sono il fascismo, il comunismo, il razzismo le ideologie da comb… - imPede_ : @M_Rachele Voi dovete sparire dall'Italia, non combattere per ideologie retrograde ed ignoranti! -