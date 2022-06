Giochi Mediterraneo: ginnastica, poker di ori, D'Amato vince anche al corpo libero (Di mercoledì 29 giugno 2022) Orano, 29 giu. - (Adnkronos) - L'Italia della ginnastica chiude con un poker di ori, tre argenti e un bronzo l'ultima giornata del programma dell'artistica ai Giochi del Mediterraneo in corso ad Orano, in Algeria, nelle prove di specialità dei quattro singoli attrezzi nel femminile. Le azzurre di Enrico Casella hanno vinto anche l'oro nel concorso All Around e a squadre. A chiudere il programma il successo di Asia D'Amato nel corpo libero con 13,500. Argento per Martina Maggio con 13,300 e bronzo alla francese Morgane Osyssek-Reimer con 13,050. Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Orano, 29 giu. - (Adnkronos) - L'Italia dellachiude con undi ori, tre argenti e un bronzo l'ultima giornata del programma dell'artistica aidelin corso ad Orano, in Algeria, nelle prove di specialità dei quattro singoli attrezzi nel femminile. Le azzurre di Enrico Casella hanno vintol'oro nel concorso All Around e a squadre. A chiudere il programma il successo di Asia D'nelcon 13,500. Argento per Martina Maggio con 13,300 e bronzo alla francese Morgane Osyssek-Reimer con 13,050.

Pubblicità

ItaliaTeam_it : MERAVIGLIOSE! ?????? Martina Maggio ORO, Asia D'Amato ARGENTO, tripudio #ItaliaTeam nell'All around ai Giochi del Med… - Coninews : Asia d'ORO nel volteggio! ?? Cominciano alla grande le finali di specialità di ginnastica artistica ai Giochi del M… - Coninews : Martina e Asia, oro e argento nell’All around! ?????? A domani per un’intensa giornata di gare ai Giochi del Mediterr… - saygold1 : RT @ItaliaTeam_it: Tripudio #ItaliaTeam ai Giochi del Mediterraneo! ?? Volteggio ?? Asia D’Amato ?? Angela Andreoli Parallele asimmetriche… - Chiara_0105 : RT @ItaliaTeam_it: Tripudio #ItaliaTeam ai Giochi del Mediterraneo! ?? Volteggio ?? Asia D’Amato ?? Angela Andreoli Parallele asimmetriche… -