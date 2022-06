Pubblicità

MarcG_69 : 'Forzatura su #iusscholae e cannabis'. Così Pd e 5S minano la maggioranza - infoitinterno : 'Forzatura su ius scholae e cannabis'. Così Pd e 5S minano la maggioranza - cjmimun : GOVERNO: LEGA, RIUNIONE URGENTE DOPO FORZATURA M5S-PD SU IUS SCHOLAE E CANNABIS -

ilGiornale.it

... da Pd e 5 Stelle arriva unasu cittadinanza facile e cannabis alla Camera ", tuonano da ...italiani e la guerra incombe sui confini dell'Unione europea e la discussione su temi come lo......5 Stelle e Pd Anche la Lega - che con il Movimento 5 Stelle aveva dato vita al primo governo Conte - ha oggi convocato una riunione urgente dopo la "del Pd e del Movimento 5 Stelle" su "... "Forzatura su ius scholae e cannabis". Così Pd e 5S minano la maggioranza Cittadinanza italiana per chi ha frequentato 5 anni di scuola in Italia: il testo sullo ius scholae è arrivato alla Camera, Ma è polemica, la destra parla di temi divisivi e chiede che non vengano dis ...È muro di Fratelli d'Italia e Lega sullo ius scholae: il Carroccio convoca una riunione di emergenza, FdI chiede la cancellazione dal calendario ...