Fermati nel Salernitano 3 carrarmati diretti in Ucraina: rimorchi non in regola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tre carrarmati Pzh 2000 diretti in Ucraina, e provenienti dalla base militare di Persano, sono stati Fermati dalla polizia stradale di Napoli al casello di ?Mercato San Severino?... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tre carrarmati Pzh 2000 diretti in, e provenienti dalla base militare di Persano, sono statidalla polizia stradale di Napoli al casello di ?Mercato San Severino?...

Pubblicità

ilgiornale : La Polizia Stradale di #Napoli ha fermato tre carri armati diretti in #Ucraina e provenienti dalla base militare di… - ottopagine : Fermati nel Salernitano 3 carrarmati diretti in Ucraina: rimorchi non in regola #Salerno - cav_langellotti : Fermati nel salernitano 3 carrarmati diretti in Ucraina - so_matic : il paese di pulcinella s'impegna per la pace - MaricaGusmitta : RT @giusmo1: Fermati nel salernitano 3 carrarmati diretti in Ucraina -