FdI boccia le "priorità" del governo: via dall'agenda cittadinanza facile e droga libera (Di mercoledì 29 giugno 2022) FdI ha chiesto di cancellare dal calendario dei lavori della Camera la discussione delle proposte di legge sulla cittadinanza facile agli immigrati (lo Ius Scholae) e sulla liberalizzazione della droga, che la maggioranza ha posto in agenda come priorità a Montecitorio nel dibattito, fin da oggi. Ius Scholae e droga non sono le priorità per FdI "Due provvedimenti ideologici e fuori dal mondo, portati avanti da una sinistra Pd-Cinquestelle ormai lontana anni luce dal mondo reale e dai problemi concreti dei cittadini. La volontà della maggioranza Draghi di impegnare il Parlamento su questi temi è un'offesa agli italiani alle prese con una crisi economica senza precedenti, alle imprese in ginocchio e alle famiglie strette nella morsa del caro vita", scrive su Fb Giorgia ...

