Eva Longoria sull'aborto: "Quello che sta succedendo nel mio Paese lo sta portando indietro nel tempo"

Eva Longoria ha espresso delle dichiarazioni sul tema aborto e sulla recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti. L'attrice, presente con il film Tell it like a Woman al Taormina Film Festival dichiara che questa decisione è una conferma di un patriarcato ancora vigente.

Eva Longoria sul tema aborto: "Noi donne non ce ne staremo zitte e ferme"

Eva Longoria – Photo Credits: SuperEva

L'attrice statunitense Eva Longoria si è espressa sul tema aborto e sulla recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, dichiarando: "Noi donne siamo la maggioranza nel mondo e non ce ne staremo certo zitte e ferme. Quello che sta succedendo nel mio Paese lo sta portando indietro nel tempo".

