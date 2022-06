Draghi lascia Madrid e rassicura: chiarirò con Conte (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Il governo non rischia", assicura Mario Draghi. Ma per Contenere le spinte centrifughe che stanno minando la solidità della maggioranza servirà molto lavoro. Tanto che il presidente del Consiglio lascia in anticipo il vertice Nato e rientrerà in nottata a Roma. La motivazione è il Consiglio dei ministri che si terrà domani, su caro bollette e assestamento di bilancio, in un clima di tensione altissima nel governo. Con le accuse di Giuseppe Conte al premier di aver chiesto la sua testa a Beppe Grillo, e con Matteo Salvini che accusa "la sinistra di voler far saltare il governo" insistendo su Ius Scholae e cannabis.Tra un bilaterale e una sessione di lavoro, al summit Nato Draghi si trova a dover rispondere alle accuse che gli arrivano da Giuseppe Conte: "Trovo sinceramente grave che un ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 giugno 2022) "Il governo non rischia", assicura Mario. Ma pernere le spinte centrifughe che stanno minando la solidità della maggioranza servirà molto lavoro. Tanto che il presidente del Consiglioin anticipo il vertice Nato e rientrerà in nottata a Roma. La motivazione è il Consiglio dei ministri che si terrà domani, su caro bollette e assestamento di bilancio, in un clima di tensione altissima nel governo. Con le accuse di Giuseppeal premier di aver chiesto la sua testa a Beppe Grillo, e con Matteo Salvini che accusa "la sinistra di voler far saltare il governo" insistendo su Ius Scholae e cannabis.Tra un bilaterale e una sessione di lavoro, al summit Natosi trova a dover rispondere alle accuse che gli arrivano da Giuseppe: "Trovo sinceramente grave che un ...

