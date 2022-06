Draghi e le pressioni su Conte: M5s fa bene a non lasciare il governo? Segui la diretta con Peter Gomez (Di mercoledì 29 giugno 2022) Draghi e le pressioni su Conte: M5s fa bene a non lasciare il governo? Segui la diretta con il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez e il giornalista Giuseppe Pipitone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022)e lesu: M5s faa nonillacon il direttore del Fattoquotidiano.ite il giornalista Giuseppe Pipitone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

CasaliGiul : RT @P_Rava: Uno sconcertato De Masi rivela che Grillo gli avrebbe detto di aver ricevuto da Draghi la richiesta di “rimuovere” Conte. Cioè,… - APatrignan : @StrangerBandit @lageloni Siccome NON SAPPIAMO cosa si sono detti sul serio, è bene attendere. In ogni caso la Poli… - Volatilevitali1 : RT @P_Rava: Uno sconcertato De Masi rivela che Grillo gli avrebbe detto di aver ricevuto da Draghi la richiesta di “rimuovere” Conte. Cioè,… - ArielLion00 : RT @P_Rava: Uno sconcertato De Masi rivela che Grillo gli avrebbe detto di aver ricevuto da Draghi la richiesta di “rimuovere” Conte. Cioè,… - thecoolmauri : RT @AlessandroPipi4: Possiamo dire che il livello di Grillo è raso terra o qualcuno si offende? Il modo in cui ha gestito le pressioni di D… -