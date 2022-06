De Core | ' ' Napoli? Koulibaly deve restare perché più leader di lui in Italia non c’è' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 29 giugno 2022) De: ''Se restassero Osimhen esarebbe un gran risultato'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Francesco De, giornalista. Queste le sue parole: “L’idea che mi sono fatto è questa e riguarda tutto il calciono, non solo il. Al di là di Lukaku che è arrivato in prestito all’Inter, tutte le squadre hanno stabilito che non ci sono incedibili. -afferma De- Basti pensare che Dybala non ha rinnovato con la Juventus. Ad esempio la Fiorentina non aveva necessità di vendere Vlahovic, ma avanti a certe cifre tutti sono vendibili. Se dovesse arrivare una super offerta per Osimhen, De Laurentiis laprendere in considerazione soprattutto in questo momento in cui il calcio esce dal Covid e ...