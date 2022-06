Datome: 'Con la Nazionale non ho mai vinto, ora ci riprovo' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Datome: 'Con la Nazionale non ho mai vinto, ora ci riprovo' - Moixus1970 : RT @SportandoIT: Gigi Datome: Con l’Olimpia lavoriamo sul rinnovo. Torno in Azzurro con una forma migliore - Pie010101 : RT @AlessandroMagg4: Gigi Datome verso il rinnovo con Olimpia Milano: «Stiamo lavorando per proseguire nel rapporto. Vado avanti anno per a… - ilDeriu : RT @AlessandroMagg4: Gigi Datome verso il rinnovo con Olimpia Milano: «Stiamo lavorando per proseguire nel rapporto. Vado avanti anno per a… - SportandoIT : Gigi Datome: Con l’Olimpia lavoriamo sul rinnovo. Torno in Azzurro con una forma migliore -