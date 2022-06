Covid, a Bergamo 1.675 nuovi casi: in Lombardia positivo quasi un test su tre (Di mercoledì 29 giugno 2022) A fronte di 84.452 tamponi effettuati, sono 25.132 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di mercoledì 29 giugno, per una positività del 29,7%. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 84.452, totale complessivo: 38.605.297 – i nuovi casi positivi: 25.132 – in terapia intensiva: 21 (+4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 854 (+17) – i decessi, totale complessivo: 40.816 (+9) I nuovi casi per provincia Milano: 9.212 di cui 3.779 a Milano città; Bergamo: 1.675; Brescia: 2.700; Como: 1.327; Cremona: 700; Lecco: 871; Lodi: 521; Mantova: 998; Monza e Brianza: 2.348; Pavia: 1.544; Sondrio: 309; Varese: 2.175 Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) A fronte di 84.452 tamponi effettuati, sono 25.132 ipositivi innella giornata di mercoledì 29 giugno, per una positività del 29,7%. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 84.452, totale complessivo: 38.605.297 – ipositivi: 25.132 – in terapia intensiva: 21 (+4) – i ricoverati non in terapia intensiva: 854 (+17) – i decessi, totale complessivo: 40.816 (+9) Iper provincia Milano: 9.212 di cui 3.779 a Milano città;: 1.675; Brescia: 2.700; Como: 1.327; Cremona: 700; Lecco: 871; Lodi: 521; Mantova: 998; Monza e Brianza: 2.348; Pavia: 1.544; Sondrio: 309; Varese: 2.175

