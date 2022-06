Chi l'ha visto: stasera su Rai3 la scomparsa di Marianna Cendron (Di mercoledì 29 giugno 2022) stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto con una nuova puntata dedicata alla scomparsa della giovane Marianna Cendron. stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna a occuparsi del caso di Marianna Cendron, la diciottenne di cui si sono perse le tracce nell'ormai lontano 27 febbraio 2013. 18 anni appena compiuti, Marianna è scomparsa da Paese (Treviso) 9 anni fa con la sua bicicletta dopo essere uscita dal lavoro. All'epoca dei fatti viveva a casa del vicino, Renzo Curtolo, un uomo molto più grande di lei, ed era fidanzata con Michele: è proprio a partire dalle intercettazioni tra i due che i familiari vorrebbero riaprire le ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 giugno 2022)sualle 21:20 torna Chi l'hacon una nuova puntata dedicata alladella giovanesualle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha? che torna a occuparsi del caso di, la diciottenne di cui si sono perse le tracce nell'ormai lontano 27 febbraio 2013. 18 anni appena compiuti,da Paese (Treviso) 9 anni fa con la sua bicicletta dopo essere uscita dal lavoro. All'epoca dei fatti viveva a casa del vicino, Renzo Curtolo, un uomo molto più grande di lei, ed era fidanzata con Michele: è proprio a partire dalle intercettazioni tra i due che i familiari vorrebbero riaprire le ...

Pubblicità

DiMarzio : #Bellanova raccontato da chi lo ha visto crescere nella primavera dell’@acmilan. Racconti e aneddoti sul terzino or… - borghi_claudio : @VperVendetta99 @Guglielmo_Totti @todorov_denis @cavalierebianc5 @AlbertoBagnai Guardi, nell'uninominale a Siena ha… - sangiuliasbaby_ : visto il tl!! quando pensate a me automaticamente pensate anche a chi/che cosa? ???? - LucaGianni11 : RT @maurorizzi_mr: Quindi, visto che tutti hanno applaudito la scelta di #Berrettini, è pacifico che chi è vaccinato è contagioso come gli… - swxt1es : l’ho visto in tl okey quando pensate a me automaticamente pensate anche a chi/che cosa? ???? -