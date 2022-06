Bremer, non c'è solo Inter: in attesa di De Ligt, la Juve resta alla finestra (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ormai fa gola a tanti, Gleison Bremer. Le big della Serie A hanno messo gli occhi su di lui, che inevitabilmente sarà uno dei protagonisti... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ormai fa gola a tanti, Gleison. Le big della Serie A hanno messo gli occhi su di lui, che inevitabilmente sarà uno dei protagonisti...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Se vai su #Lukaku, io vado su #Dybala. Se vai su #Dybala, io vado su #Mkhitaryan. Se vai su #Mkhitaryan, io mi butt… - FBiasin : #Inter-#Bremer: - L’intenzione del club è di investire una cifra non superiore ai 30 milioni tra quattrini ed even… - Zlatan_84 : per quanto riguarda la questione difensore imho non si può aspettare troppo c'è il rischio che su Bremer vadano ing… - enzogoku69 : @Pasky973 @Delpinsky21 Se ha accordo perché non dovrebbe venire dai....lascia perdere bremer - giorgio_benetti : @FutbolDaltonico KK andrebbe a sostituire Chiellini e Bremer De Ligt. Tra l'altro con Danilo braccetto e Cambiaso s… -