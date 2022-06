Aversa | “pezzotto” al contatore per non pagare la corrente | blitz dei carabinieri

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 29 giugno 2022)alle stelle. Intervengono iche scoprono due abitazioni abusivamente allacciate al. A finire nei guai, ad, un 60enne e un 48enne che dovranno rispondere di furto di energia elettrica.alle stelle: denunciati due residenti per furto di energia elettrica In tempi di black out e rincari, l’energia è diventata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.