Addio all’Inter, ha detto sì: accordo totale in Serie A (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una pedina di proprietà dell’Inter si appresta a lasciare il club nerazzurro a brevissimo: accettata l’offerta in Serie A, firma a un passo L’Inter attiva in entrata, ma anche sul… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Una pedina di proprietà dell’Inter si appresta a lasciare il club nerazzurro a brevissimo: accettata l’offerta inA, firma a un passo L’Inter attiva in entrata, ma anche sul… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

infoitsport : Sanchez, addio all'Inter?/ Calciomercato, De Notaris: 'Scenario certo!' (esclusiva) - infoitsport : Ag. Lobotka su Skriniar: 'Andrà al PSG, Campos ottiene sempre ciò che vuole. È il momento giusto per l'addio all'In… - Tutto__Calcio_ : Romelu #Lukaku in questo momento sta svolgendo le visite mediche all’Humanitas. Dopodiché CONI e firma anche per il… - nachtgeist17 : @marifcinter Felice x noi. Speriamo che, dopo un non elegantissimo addio all'Inter e dopo un ancor più inelegantiss… - Gianfranco_juve : Riporto dall'intervista:' Bremer è promesso sposo dell'Inter, potrebbe arrivare solo dopo l'uscita di un difensore,… -