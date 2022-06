Vite al limite, quanto guadagnano i personaggi? Cifre incredibili (Di martedì 28 giugno 2022) Si tratta di uno storico programma in onda su Real Time, con un sempre maggiore seguito di telespettatori. Cifre da capogiro per i pazienti parte del cast. Scopriamone di più assieme. Vite al limite è un format ambientato in una clinica dove a capo vi è il dottor Nowzaradan, specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, e con il piglio di migliorare la vita dei pazienti che a lui si affidano con cieca fiducia. La principale criticità messa a fuoco è l’obesità. Infatti coloro che ne sono affetti si ricoverano nella struttura di Houston per ottenere un sensibile dimagrimento. Si tratta di casi perlopiù disperati, che in precedenza non sono riusciti a ottenere miglioramenti significativi. Tuttavia, malgrado gli sforzi e l’impegno, sia dei degenti, sia del personale medico, non sempre tutto va secondo i programmi. Oltretutto, per ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 28 giugno 2022) Si tratta di uno storico programma in onda su Real Time, con un sempre maggiore seguito di telespettatori.da capogiro per i pazienti parte del cast. Scopriamone di più assieme.alè un format ambientato in una clinica dove a capo vi è il dottor Nowzaradan, specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, e con il piglio di migliorare la vita dei pazienti che a lui si affidano con cieca fiducia. La principale criticità messa a fuoco è l’obesità. Infatti coloro che ne sono affetti si ricoverano nella struttura di Houston per ottenere un sensibile dimagrimento. Si tratta di casi perlopiù disperati, che in precedenza non sono riusciti a ottenere miglioramenti significativi. Tuttavia, malgrado gli sforzi e l’impegno, sia dei degenti, sia del personale medico, non sempre tutto va secondo i programmi. Oltretutto, per ...

