Uil Bergamo, il dopo Nozza si chiama Daniele D’Elia (Di martedì 28 giugno 2022) Bergamo. Daniele D’Elia è il nuovo segretario generale della Uil di Bergamo. Al termine della due giorni di congresso, che si è tenuto lunedì 27 e martedì 28 giugno, c’è stato il passaggio di testimone. Il segretario uscente Angelo Nozza, al termine del suo mandato, non ha voluto ricandidarsi e, alla presenza del segretario generale della Uil nazionale Pierpaolo Bombardieri, ha pronunciato il suo discorso di saluto. Il congresso si è aperto con la proiezione di un video sugli ultimi 4 anni: immagini della pandemia, delle strade deserte e dei camion militari che trasportavano le bare dei defunti bergamaschi, immagini della guerra in Ucraina, mischiate a scatti di tutte le iniziative proposte dalla Uil dal 2018 ad oggi sulle note di “Father and son” di Cat Stevens. Nozza nel suo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 giugno 2022)è il nuovo segretario generale della Uil di. Al termine della due giorni di congresso, che si è tenuto lunedì 27 e martedì 28 giugno, c’è stato il passaggio di testimone. Il segretario uscente Angelo, al termine del suo mandato, non ha voluto ricandidarsi e, alla presenza del segretario generale della Uil nazionale Pierpaolo Bombardieri, ha pronunciato il suo discorso di saluto. Il congresso si è aperto con la proiezione di un video sugli ultimi 4 anni: immagini della pandemia, delle strade deserte e dei camion militari che trasportavano le bare dei defunti bergamaschi, immagini della guerra in Ucraina, mischiate a scatti di tutte le iniziative proposte dalla Uil dal 2018 ad oggi sulle note di “Father and son” di Cat Stevens.nel suo ...

evangelista1951 : RT @UiltrasportiL: Congresso #UIL #BERGAMO, ottima relazione del Segretario uscente @AngeloNozza che lascerà l’incarico per scelta personal… - MarianoDePersio : RT @UiltrasportiL: Congresso #UIL #BERGAMO, ottima relazione del Segretario uscente @AngeloNozza che lascerà l’incarico per scelta personal… - VincenzoCesare2 : RT @UiltrasportiL: Congresso #UIL #BERGAMO, ottima relazione del Segretario uscente @AngeloNozza che lascerà l’incarico per scelta personal… - uillario : RT @UiltrasportiL: Congresso #UIL #BERGAMO, ottima relazione del Segretario uscente @AngeloNozza che lascerà l’incarico per scelta personal… - edacquino : Il Segretario generale della @UILofficial chiude i lavori della prima giornata congressuale della #UIL #Bergamo -