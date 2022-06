Ucraina, Draghi “Putin non verrà al G20” (Di martedì 28 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questo G7 è stato veramente un successo, i paesi hanno riaffermato piena e grande coesione, grande unità di vedute in particolare per la guerra in Ucraina”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa conclusiva del Vertice G7 di Elmau.“Il G7 ha detto che è pronto a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, abbiamo anche riaffermato il nostro impegno sul fronte delle sanzioni che è essenziale per portare la Russia al tavolo dei negoziati”, ha spiegato Draghi.“Tutti i leader concordano sulla necessità di limitare i nostri finanziamenti alla Russia e che occorre rimuovere la causa principale di questa inflazione – ha aggiunto -. Abbiamo dato mandato ai ministri di lavorare con urgenza a un tetto ai prezzi del gas, la Commissione ha detto poi che ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questo G7 è stato veramente un successo, i paesi hanno riaffermato piena e grande coesione, grande unità di vedute in particolare per la guerra in”. Così il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa conclusiva del Vertice G7 di Elmau.“Il G7 ha detto che è pronto a sostenere l'per tutto il tempo necessario, abbiamo anche riaffermato il nostro impegno sul fronte delle sanzioni che è essenziale per portare la Russia al tavolo dei negoziati”, ha spiegato.“Tutti i leader concordano sulla necessità di limitare i nostri finanziamenti alla Russia e che occorre rimuovere la causa principale di questa inflazione – ha aggiunto -. Abbiamo dato mandato ai ministri di lavorare con urgenza a un tetto ai prezzi del gas, la Commissione ha detto poi che ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #G7GER, seconda giornata di lavori. Draghi: Restiamo uniti a sostegno dell'#Ucraina. Se perde, tutte le democrazie… - Palazzo_Chigi : #G7GER Draghi: Lo sblocco del grano in Ucraina è essenziale per la sicurezza alimentare. Dobbiamo dare tutto il nos… - Palazzo_Chigi : #G7GER, Draghi: La decisione di dare all'Ucraina lo status di candidato è importante anche per l'#UE. L'Unione ha m… - ricgri68 : RT @francofontana43: Draghi: “Se l’Ucraina perde, tutte le democrazie perdono” Ma scherziamo? L’Ucraina è un campione di democrazia? No! È… - 950Alpa : RT @francofontana43: Draghi: “Se l’Ucraina perde, tutte le democrazie perdono” Ma scherziamo? L’Ucraina è un campione di democrazia? No! È… -