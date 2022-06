Russia | Moody' s conferma default su debito

(Di martedì 28 giugno 2022) L'agenzia di rating'sche laè inadempiente sul suo, nonostante Mosca abbia già respinto tale affemazione. In una dichiarazione pubblicata nella nottata italiana,'s ...

Pubblicità

Corriere della Sera

...erano state congelate e il Tesoro degli Stati Uniti aveva posto fine a uno scorporo dalle sanzioni che avevano consentito agli obbligazionisti statunitensi di essere rimborsati dalla's ...L'agenzia di rating's ha comunicato ufficialmente il default del debito estero della. Secondo quanto riferito dall'agenzia, dopo la scadenza del cosiddetto "periodo di grazia", Mosca non ha ancora saldato ... Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Moody’s conferma default Mosca. Medvedev: «La Nato in Crimea... L'agenzia di rating Moody's conferma che la Russia è inadempiente sul suo debito, nonostante Mosca abbia già respinto tale affemazione. In una dichiarazione pubblicata nella nottata italiana, Moody's ...Roma, 27 giu. (askanews) - L'agenzia di rating Moody's conferma che la Russia è inadempiente sul suo debito, nonostante Mosca abbia già respinto ...