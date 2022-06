Roma, escrementi di topo nel locale: chiuso bar da ‘incubo’ (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo la cucina da incubo nel ristorante all’Eur, ecco il bar da incubo. Sporcizia, polvere, spazzatura e escrementi di topo tra i tavolini di un bar in via Casilina. Questo è quello che ha visto il personale dell’A.S.L.S.I.A.N. RM2 durante un controllo igienico della struttura che, inevitabilmente, è stata chiusa temporaneamente. Leggi anche: Sporcizia, ruggine e cibo a terra: cucina da incubo nel ristorante all’Eur I controlli igienico sanitari Era già stato segnalato in precedenza dal personale dall’Asl per le precarie condizioni igienico sanitarie. Il locale infatti si presentava in maniera davvero problematica. Il personale dell’A.S.L. S.I.A.N. RM2, ha infatti proposto la sospensione temporanea dell’attività sino alla completa pulizia e derattizzazione. Nella stessa giornata, durante altri controlli amministrativi, gli agenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo la cucina da incubo nel ristorante all’Eur, ecco il bar da incubo. Sporcizia, polvere, spazzatura editra i tavolini di un bar in via Casilina. Questo è quello che ha visto il personale dell’A.S.L.S.I.A.N. RM2 durante un controllo igienico della struttura che, inevitabilmente, è stata chiusa temporaneamente. Leggi anche: Sporcizia, ruggine e cibo a terra: cucina da incubo nel ristorante all’Eur I controlli igienico sanitari Era già stato segnalato in precedenza dal personale dall’Asl per le precarie condizioni igienico sanitarie. Ilinfatti si presentava in maniera davvero problematica. Il personale dell’A.S.L. S.I.A.N. RM2, ha infatti proposto la sospensione temporanea dell’attività sino alla completa pulizia e derattizzazione. Nella stessa giornata, durante altri controlli amministrativi, gli agenti ...

