Roberta Capua e Gianluca Semprini, dramma in diretta: pubblico sconvolto (Di martedì 28 giugno 2022) Attimi di grande commozione ad "Estate in diretta". Nel momento in cui i conduttori Gianluca Semprini e Roberta Capua hanno voluto ricordare un uomo appena scomparso è calato il gelo in studio. I padroni di casa infatti hanno chiuso la puntata con un omaggio al grande Raffaele La Capria. "Prima di salutare i telespettatori vogliamo mandare un pensiero ad un grande scrittore napoletano", il messaggio toccante. (continua a leggere dopo le foto) "Raffaele La Capria purtroppo si è spento e noi vogliamo ricordarlo con questa sua immagine", hanno aggiunto i padroni di casa. A quel punto la regia ha mandato in onda una foto dello sceneggiatore scomparso ieri all'età di 99 anni. L'intellettuale ne avrebbe compiuti 100 il prossimo ottobre.

