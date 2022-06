Quando finirà l’ondata di caldo in Italia: arriverà un po’ di fresco? (Di martedì 28 giugno 2022) l’ondata di caldo che sta attraverso l’Italia non sembra voler finire: in molti si stanno chiedendo quanto altro tempo ancora durerà e Quando avremo un po’ di tregua. L’anticiclone africano Caronte ci terrà compagnia per tutta la settimana, con picchi di temperature oltre i 40° (intorno ai 43, 44° nelle località interne di Sicilia e Sardegna, che restano le zone più colpire dal forte caldo di questi giorni). l’ondata di caldo si è ormai abbattuta su gran parte del centro-sud, stringendo nella propria morsa soprattutto le due Isole. Le colonnine di mercurio sfiorano punte record per la fine di giugno, andando oltre i 40°. In ogni caso, le temperature non saliranno ancora a lungo: si avvicina un fronte temporalesco che, a partire da oggi 28 giugno, colpirà le regioni ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 giugno 2022)diche sta attraverso l’non sembra voler finire: in molti si stanno chiedendo quanto altro tempo ancora durerà eavremo un po’ di tregua. L’anticiclone africano Caronte ci terrà compagnia per tutta la settimana, con picchi di temperature oltre i 40° (intorno ai 43, 44° nelle località interne di Sicilia e Sardegna, che restano le zone più colpire dal fortedi questi giorni).disi è ormai abbattuta su gran parte del centro-sud, stringendo nella propria morsa soprattutto le due Isole. Le colonnine di mercurio sfiorano punte record per la fine di giugno, andando oltre i 40°. In ogni caso, le temperature non saliranno ancora a lungo: si avvicina un fronte temporalesco che, a partire da oggi 28 giugno, colpirà le regioni ...

