Persona: annunciata la versione Nintendo Switch di 5 Royal, 4 Golden e 3 Portable (Di martedì 28 giugno 2022) Non solo Smash per Joker: Persona 5 Royal e i suoi predecessori, dopo mesi di snervanti attese, sono stati annunciati per Nintendo Switch Ed era anche ora: la “bomba finale” che è solita concludere ogni Nintendo Direct è giunta anche per l’ultimo, portando con sé l’arrivo su Switch non solo di Persona 5 Royal, ma anche dei suoi illustri predecessori. Come i più sapranno, il sodalizio tra la Grande N e la cara vecchia Atlus si è limitato alla “sola” serie principale Shin Megami Tensei, di cui il franchise di Joker e compagnia è in realtà uno spinoff. Dall’arrivo del leader dei Ladri Fantasma nel cast stellare di Super Smash Bros. Ultimate, la domanda per il suo gioco di provenienza non ha fatto altro che aumentare. C’è un motivo se la nostra ... Leggi su tuttotek (Di martedì 28 giugno 2022) Non solo Smash per Joker:e i suoi predecessori, dopo mesi di snervanti attese, sono stati annunciati perEd era anche ora: la “bomba finale” che è solita concludere ogniDirect è giunta anche per l’ultimo, portando con sé l’arrivo sunon solo di, ma anche dei suoi illustri predecessori. Come i più sapranno, il sodalizio tra la Grande N e la cara vecchia Atlus si è limitato alla “sola” serie principale Shin Megami Tensei, di cui il franchise di Joker e compagnia è in realtà uno spinoff. Dall’arrivo del leader dei Ladri Fantasma nel cast stellare di Super Smash Bros. Ultimate, la domanda per il suo gioco di provenienza non ha fatto altro che aumentare. C’è un motivo se la nostra ...

Pubblicità

tuttoteKit : Persona: annunciata la versione Nintendo Switch di 5 Royal, 4 Golden e 3 Portable #NintendoDirect #NintendoSwitch… - TWGEEKIT : Annunciata la serie Persona per Nintendo Switch - infoitscienza : Annunciata la serie Persona per Nintendo Switch - peppe844 : Annunciata la serie Persona per Nintendo Switch #Nintendo - Nerdmovieprod : Annunciata la serie Persona per Nintendo Switch ##P25th -