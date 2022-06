Oroscopo di Paolo Fox del giorno 29 giugno: Venere porta soddisfazioni in amore ad alcuni segni (Di martedì 28 giugno 2022) Ecco come le stelle influenzeranno la giornata di mercoledì 29 giugno per tutti i segni zodiacali: lo spiega Paolo Fox attraverso l’app astri di Paolo Fox. Ariete Con Venere dalla vostra parte, sarà una giornata propizia per l’amore. Nuove opportunità anche sul lavoro, ma dovrete essere bravi a coglierle. Toro Se tenete davvero al vostro partner cercate di mantenere vivo il vostro sentimento. Ogni tanto riposatevi, altrimenti potreste arrivare particolarmente stanchi e stressati al fine settimana. Gemelli Vi ritroverete a compiere delle scelte importanti in amore. A lavoro vi attendono delle belle novità, ma tutto dipenderà da voi e dalla vostra volontà. Cancro Sarete particolarmente nervosi, tanto che vi sentite di esplodere ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 giugno 2022) Ecco come le stelle influenzeranno la giornata di mercoledì 29per tutti izodiacali: lo spiegaFox attraverso l’app astri diFox. Ariete Condalla vostra parte, sarà una giornata propizia per l’. Nuove opportunità anche sul lavoro, ma dovrete essere bravi a coglierle. Toro Se tenete davvero al vostro partner cercate di mantenere vivo il vostro sentimento. Ogni tanto riposatevi, altrimenti potreste arrivare particolarmente stanchi e stressati al fine settimana. Gemelli Vi ritroverete a compiere delle scelte imnti in. A lavoro vi attendono delle belle novità, ma tutto dipenderà da voi e dalla vostra volontà. Cancro Sarete particolarmente nervosi, tanto che vi sentite di esplodere ...

