Nuoto di fondo, a che ora gareggia Gregorio Paltrinieri nella 10 km dei Mondiali: programma preciso, canale tv, streaming (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo le tre medaglie conquistate negli scorsi giorni tra piscina e acque libere (oro nei 1500 stile libero, argento nei 5 km e bronzo nella staffetta 4×1500), Gregorio Paltrinieri vuole continuare a stupire ai Mondiali di Budapest (Ungheria). L’azzurro prenderà il via domani nella 10 km che si svolgerà nel Lupa Lake: l’obiettivo sarà quello di portare a casa un’altro metallo pregiato. In casa Italia, oltre a Paltrinieri, lotterà per un piazzamento importante anche Domenico Acerenza, quarto lunedì nella 5 km. La gara comincerà domani alle ore 12:00 e si potrà vedere in diretta tv su Rai Sport + HD e in diretta streaming su Rai Sport. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta per non farvi perdere assolutamente niente di questo importantissimo ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo le tre medaglie conquistate negli scorsi giorni tra piscina e acque libere (oro nei 1500 stile libero, argento nei 5 km e bronzostaffetta 4×1500),vuole continuare a stupire aidi Budapest (Ungheria). L’azzurro prenderà il via domani10 km che si svolgerà nel Lupa Lake: l’obiettivo sarà quello di portare a casa un’altro metallo pregiato. In casa Italia, oltre a, lotterà per un piazzamento importante anche Domenico Acerenza, quarto lunedì5 km. La gara comincerà domani alle ore 12:00 e si potrà vedere in diretta tv su Rai Sport + HD e in direttasu Rai Sport. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta per non farvi perdere assolutamente niente di questo importantissimo ...

