Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022

(Di martedì 28 giugno 2022) Un risultato ormai dato per scontato per l'attore di Notte prima degli esami. Ha stupito invece il resto del podio: secondo posto per un inaspettato Luca Daffré e terzo per Carmen Di Pietro. L'articolo proviene da DireDonna.

Pubblicità

trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - ParliamoDiNews : Nicolas Vaporidis nella storia, è sua l’edizione più lunga dell’Isola dei Famosi | MondoTV 24 #isoladeifamosi… - RadioNight_ : Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei Famosi 2022. ?L’attore naufrago ha battuto in finale Luca Daffrè. Medaglia di… - IlDiFraOfficial : @IsolaDeiFamosi @NicoSavi @ilaryblasi Il viaggio di ritorno in #Italia dei naufraghi finalisti: Nick Luciani, Nicol… - infoitcultura : Nicolas Vaporidis: perchè ha vinto l'Isola dei Famosi 2022?/ Carattere forte… -

Edoardo ha anche rivelato di aver avuto due attacchi di panico e di essere stato aiutato da Mercedesz Henger ein quei difficili momenti. " Un'altra cosa strana è che sull'Isola non ...Al pari però con lui c'èche è stato molto scorretto. Mi pento di non aver denunciato subito in diretta le sue scorrettezze. Devo comunque riconoscergli una grande bravura nelle ...Nella prima intervista rilasciata dopo il rientro dall'Honduras, il fratello di Guendalina ha chiarito la dinamica dell'infortunio al ginocchio: "Sto bene. Il problema era il referto" ...Il Fratello di Guendalina, Edoardo Tavassi, racconta tutta la verità su quanto accaduto nel momento in cui ha visto Soleil Sorge in Honduras ...