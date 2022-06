Love Mi | la grande attesa per Fedez in piazza Duomo | fan sotto il palco dall' alba

Pubblicità

Samy_love_turbo : CHE GRANDE DONO?? - queer_indie : RT @DellOlioMario: 'L’autore non nasconde nulla, dimostrando una grande capacità narrativa. Con un filo conduttore sempre presente: l’amore… - meerladymagazin : RT @DellOlioMario: 'L’autore non nasconde nulla, dimostrando una grande capacità narrativa. Con un filo conduttore sempre presente: l’amore… - jame5cook : Pervade l’intero album una sensazione di grande equilibrio, con molte ballate lente e riflessive ed una sensibilità… - VidelaMartha : RT @nicotera70: C'è un grande Amore che ti aspetta: senza tradimenti, senza inganni: tutto l'Amore, tutta la bellezza, tutta la gran… -

In occasione del concerto beneficoMi, organizzato da Fedez in piazza Duomo a Milano, TikTok offre alla sua community la possibilità di accedere al dietro le quinte e scoprire le emozioni degli ...... Run 5.30 è unprogetto di comunicazione incentrato sull'importanza di adottare uno stile di vita sano e sostenibile. "Iyou mum" è il motto del tour 5.30 2022, celebrato con una ...Grandissima attesa per il concerto Love Mi organizzato da Fedez in piazza Duomo a Milano: già all'alba giovanissimi fan sotto il palco in attesa dell'evento del tardo pomeriggio. Un'attesa rovinata ...Thor: Love and Thunder, il protagonista Chris Hemsworth assieme al cast e al regista Taika Waititi presentano il nuovo film Marvel in uscita ...