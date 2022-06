L’attrice di Lost e Law & Order Mary Mara è morta annegata in un fiume (Di martedì 28 giugno 2022) Mary Mara, attrice statunitense nota anche in Italia soprattutto per i suoi ruoli nelle serie Tv ER – Medici in Prima Linea, Lost e Law & Order è stata trovata senza vita domenica scorsa, il 26 giugno 2022. Il suo corpo è stato rinvenuto dai funzionari della polizia di New York nel fiume San Lorenzo a Cape Vincent. Sulla base dei primi rilievi effettuati sul cadavere, sembra che la morte sia dovuta a un annegamento sopraggiunto mentre stava nuotando. Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, la polizia non avrebbe riscontrato alcun segno di violenza. Nelle prossime ore sarà comunque eseguita l’autopsia per accertare quali siano state le cause del decesso. Al momento il corpo della vittima si trova presso l’ufficio del medico legale della contea di Jefferson. ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 28 giugno 2022), attrice statunitense nota anche in Italia soprattutto per i suoi ruoli nelle serie Tv ER – Medici in Prima Linea,e Lawè stata trovata senza vita domenica scorsa, il 26 giugno 2022. Il suo corpo è stato rinvenuto dai funzionari della polizia di New York nelSan Lorenzo a Cape Vincent. Sulla base dei primi rilievi effettuati sul cadavere, sembra che la morte sia dovuta a un annegamento sopraggiunto mentre stava nuotando. Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, la polizia non avrebbe riscontrato alcun segno di violenza. Nelle prossime ore sarà comunque eseguita l’autopsia per accertare quali siano state le cause del decesso. Al momento il corpo della vittima si trova presso l’ufficio del medico legale della contea di Jefferson. ...

Pubblicità

annadelbello1 : RT @FQMagazineit: Mary Mara è morta annegata in un fiume a New York. L’attrice di Lost e Law & Order aveva 61 anni - sangermax : RT @FQMagazineit: Mary Mara è morta annegata in un fiume a New York. L’attrice di Lost e Law & Order aveva 61 anni - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Mary Mara è morta annegata in un fiume a New York. L’attrice di Lost e Law & Order aveva 61 anni - infoitcultura : Mary Mara è morta annegata in un fiume a New York. L’attrice di Lost e Law & Order aveva 61 anni - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Mary Mara è morta annegata in un fiume a New York. L’attrice di Lost e Law & Order aveva 61 anni -