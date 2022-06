Pubblicità

InfoFiscale : ISEE precompilato, novità in arrivo: dati del nucleo familiare con SPID, CIE o CNS - MagnaniBruna : @CamilloBenso19 @Agenzia_Ansa guardate non funziona cosi'.so per esperienza di lavoro e privata. ISEE precompilato… -

Informazione Fiscale

Semplificazioni in vista per il modello, con il fine di rilanciare uno strumento fondamentale per l'accesso ad agevolazioni e bonus pubblici. Si va verso la riduzione dei dati che dovrà indicare il contribuente, e invece ...È, infatti, possibile compilare la DSU in completa autonomia , usufruendo del servizio online messo a disposizione da INPS (). In alternativa, se non si ha particolare dimestichezza ... ISEE precompilato, novità in arrivo: dati del nucleo familiare con SPID, CIE o CNS Arriva un nuovo bonus per gli studenti under 21 che permette di ottenere fino a 2.000 euro per il pagamento delle rette e delle iscrizioni scolastiche.