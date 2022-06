Innovazione, Agnello (Pwc Italia): mix spinta giovani e esperti (Di martedì 28 giugno 2022) "Secondo me l'Innovazione è un incrocio tra una spinta giovane e l'esperienza. Quindi dobbiamo mettere i giovani in condizioni di esprimersi ma accompagnarli con l'esperienza accompagnandoli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) "Secondo me l'è un incrocio tra unagiovane e l'esperienza. Quindi dobbiamo mettere iin condizioni di esprimersi ma accompagnarli con l'esperienza accompagnandoli ...

