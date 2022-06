Governo, Conte: “M5S dà contributo ma vuole essere ascoltato” (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Diamo un contributo ma vogliamo essere ascoltati”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte, partecipando alla presentazione del volume ‘Giovanni e io’ di Pino Arlacchi al Bibliobar di Roma, incontro moderato dalla giornalista Stefania Limiti. Appoggio esterno al Governo? “Non rincorriamo le singole agenzie su un confronto interno con Grillo… La linea politica l’ho detta nei giorni scorsi e continuerà a essere questa. Siamo disponibili non a prestare fedeltà ma a essere leali e costruttivi nell’interesse dei cittadini. Chiediamo dignità”. “Non siamo fedeli a qualcuno, noi diamo la fiducia ai cittadini. Il nostro obiettivo è mantenere l’impegno preso con i cittadini in un momento di assoluta emergenza. Noi ci siamo a queste condizioni: se possiamo dare un ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Diamo unma vogliamoascoltati”. Lo ha detto il leader M5S Giuseppe, partecipando alla presentazione del volume ‘Giovanni e io’ di Pino Arlacchi al Bibliobar di Roma, incontro moderato dalla giornalista Stefania Limiti. Appoggio esterno al? “Non rincorriamo le singole agenzie su un confronto interno con Grillo… La linea politica l’ho detta nei giorni scorsi e continuerà aquesta. Siamo disponibili non a prestare fedeltà ma aleali e costruttivi nell’interesse dei cittadini. Chiediamo dignità”. “Non siamo fedeli a qualcuno, noi diamo la fiducia ai cittadini. Il nostro obiettivo è mantenere l’impegno preso con i cittadini in un momento di assoluta emergenza. Noi ci siamo a queste condizioni: se possiamo dare un ...

