G7, Draghi: intesa per studiare price cap, bene accelerazione Ue (Di martedì 28 giugno 2022) "Tutti i leader concordano sulla necessità di limitare i finanziamenti alla Russia e rimuovere la causa principale dell'inflazione. Abbiamo dato mandato ai nostri ministri per applicare con urgenza un ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) "Tutti i leader concordano sulla necessità di limitare i finanziamenti alla Russia e rimuovere la causa principale dell'inflazione. Abbiamo dato mandato ai nostri ministri per applicare con urgenza un ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Ucraina: Raggiunta l'intesa sul testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Drag… - tg2rai : Si chiude il #G7 in #Germania. Intesa sul tetto al prezzo dell'energia. Il pressing di #Draghi su grano e gas. Oggi… - giuliog : Sanzioni alla Russia, il negoziato più duro su petrolio e gas: Draghi strappa l'intesa in extremis - MassimGiannini : RT @LaStampa: Sanzioni alla Russia, il negoziato più duro su petrolio e gas: Draghi strappa l’intesa in extremis - alexbarbera : RT @LaStampa: Sanzioni alla Russia, il negoziato più duro su petrolio e gas: Draghi strappa l’intesa in extremis -