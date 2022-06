Francis Coppola | il matriarca

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 giugno 2022) Saremo sempre grati aFordper averci donato Il Padrino e Rusty il selvaggio, gioiello tombale e su un’età che declinava la pursuit of happiness rigidamente al maschile, nel mito di “Quello con la moto”. Non ritireremo l’ammirazione ora, solo perché premiato a Taormina e adeguatamente intervistato dalla Stampa, si è lanciato in una discettazione sulla superiorità delto, “dove eravamo tutti in una condizione di parità” (quando e perché non importa sapere). La Stampa ci ha ovviamente fatto titolo, vuoi mettere? Dopo Oliver Stone che denuncia che ormai per un uomo e una donna è “meglio essere sempre in tre”, una tiratale dal regista della saga più patriarcale della storia, ci sta. “Sono convinto che le donne siano fondamentali, che siano state loro a favorire il progredire ...