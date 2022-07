Da Napoli arriva Gemini | il nuovo disco di Dope One e KassiusPlay

(Di martedì 28 giugno 2022) I nati sotto il segno dei Gemelli sono curiosi, non amano le costrizioni, le etichette e hanno, radicata nella loro natura, una irrefrenabile voglia di comunicare e di viaggiare. Non è un caso che, due fra le più prolifiche e skillate teste Hip Hop disi siano unite insieme all’interno di un progetto (un vero e proprio viaggio!) unico nel proprio genere: “”. Il, inizialmente fuori solo in copia fisica in puro stile HipHop e disponibile digitalmente nei prossimi mesi, è un auto produzione firmata daOne, rapper e freestyler conosciuto a livello Nazionale, e, produttore e rapper eccezionale che si firma anche come AngelomA. Ilé un boombap che racchiude all’interno sfumature Rock Progressive, Funk, Soul, classic music,Gospel e Blues. In ...

Pubblicità

ilpost : Ci sono strade, a Marano, che si sono trasformate in torrenti, alcune sono perennemente allagate. L’acqua c’è, solo… - DiMarzio : .@sscnapoli, i dettagli dell'affare #Ostigard ?? Arriva dagli inglesi del @OfficialBHAFC - Lelle_splendo93 : @Vincy63995 @LeoBonny97 @granatiere1906 DE LIGT fenomeno, aspetta a parlare... Avrai tempo per fare esplodere anche… - 10guglielmetti : RT @museodiemozioni: Sembra che ci siamo arriva la campagna abbonamenti del Napoli - RiccardoLuppino : @Fabio656Perelli Perché il Napoli ha finito un ciclo e fa er botto la Roma già così arriva quarta -

ilmattino.it

Senza fare proclami, senza lanciarsi in voli pindarici perché a Nola, come ha detto il nostro Clementino, così si fa e quando non cila spalla, mettiamoci il cuore'. ...Calciomercatol'annuncio che i tifosi delnon si aspettavano. Dopo gli elogi di Spalletti al difensore centrale del Fenerbahce , è arrivata la notizia dell' accordo tra Kim e il Rennes . ... Cimitero di Poggioreale a Napoli, arriva la svolta: venti indagati per il rovinoso crollo La gara sarà trasmessa in diretta da Dazn. Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha raggiunto la località di Bad Leonfelden, in Austria, sede del ritiro della squadra di Ivan Juric. Pubblic ...> Nel ritiro di Dimaro Folgarida finisce 10-0 (4-0) la prima amichevole stagionale del Napoli giocata al campo sportivo di Carciato contro l’Anaune, squadra della Val di Non che disputa il campionato ...