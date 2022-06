Covid: scritte no vax all'ospedale di Prato, Mazzeo, 'alla stupidità non c'è vaccino' (Di martedì 28 giugno 2022) Firenze, 28 giu. - (Adnkronos) - "A Prato, al Centro Pegaso, simbolo della lotta al Covid, il delirio no vax continua. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza al ministro della Salute Roberto Speranza che, proprio poche settimane fa ha partecipato agli Stati generali della Salute della Toscana". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha commentato le scritte no vax comparse al Centro Pegaso di Prato nell'area della palazzina adibita alle cure Covid e all'esterno dell'ospedale. Le scritte, apposte nelle parti esterne dei due edifici, presumibilmente durante la notte, citano il nazismo ed equiparano la vaccinazione allo sterminio. Sui muri compare anche un attacco diretto al ministro Speranza. Lo stesso presidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Firenze, 28 giu. - (Adnkronos) - "A, al Centro Pegaso, simbolo della lotta al, il delirio no vax continua. Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza al ministro della Salute Roberto Speranza che, proprio poche settimane fa ha partecipato agli Stati generali della Salute della Toscana". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio, ha commentato leno vax comparse al Centro Pegaso dinell'area della palazzina adibita alle curee all'esterno dell'. Le, apposte nelle parti esterne dei due edifici, presumibilmente durante la notte, citano il nazismo ed equiparano la vaccinazione allo sterminio. Sui muri compare anche un attacco diretto al ministro Speranza. Lo stesso presidente ...

