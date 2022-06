Che brutta fine le 5 stelle! (Di martedì 28 giugno 2022) di Antonello Laiso. È una pena quella debacle senza fine del M5S, quella lenta agonia di un movimento come volevano farci credere che avrebbe ostacolato quegli sprechi, quella politica di 10 anni e più fa per riportare decisioni sagge sui tanti temi promessi. Quasi tutte le promesse sul programmo fatti dal movimento sono cadute inesorabilmente Leggi su freeskipper (Di martedì 28 giugno 2022) di Antonello Laiso. È una pena quella debacle senzadel M5S, quella lenta agonia di un movimento come volevano farci credere che avrebbe ostacolato quegli sprechi, quella politica di 10 anni e più fa per riportare decisioni sagge sui tanti temi promessi. Quasi tutte le promesse sul programmo fatti dal movimento sono cadute inesorabilmente

