Caso Neymar | il PSG ha deciso | la scelta sul futuro

Il PSG, nelle ultime ore, avrebbe fatto sapere a Neymar di non essere più una pedina su cui puntare a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato da 'El Paìs', infatti, i dirigenti del club parigino avrebbero incontrato il padre della stella brasiliana, garantendogli il pagamento dello stipendio, valido da contratto fino al 2027. Dunque, non ci sarà più posto per Neymar nella rosa del club francese. A complicare una sua eventuale cessione è l'ingaggio del brasiliano. Il giocatore attualmente percepisce una cifra monstre di quasi 40 milioni annui. Una cifra che al momento nessun club d'Europa può permettersi, se non il PSG. Come trapelato da Mundo Deportivo, Luis Campos è l'uomo incaricato di portare a termine la cessione di Neymar, il quale si sente sottovalutato.

