Caldo da paura: sfiorati i 40 gradi. E ora scatta l'allerta temporali - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 28 giugno 2022) Dalle 14 alla mezzanotte previsti forti piogge e vento. Le temperature scenderanno. fino a 6 gradi anche a ... Leggi su lanazione (Di martedì 28 giugno 2022) Dalle 14 alla mezzanotte previsti forti piogge e vento. Le temperature scenderanno. fino a 6anche a ...

Pubblicità

sweatxgia : molta paura per agosto visto il caldo che fa adesso - Brigante1959 : @LucaGoria79 @cds1056 Da me i prati sono verdissimi.. e ricordo anni ben più aridi..con mesi e mesi senza pioggia..… - Purehes : Sto caldo mi fa paura possibile che uno non possa manco avere la forza di uscire di casa cioè è da sentirsi male - folklorve : questo caldo fa paura moriremo tutti - EsmeraldaMori1 : e ho visto un gatto che miagolava disperato perché circondato da topi più grandi di lui. Alla notte, nonostante il… -