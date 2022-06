Calciomercato del futuro: i 10 giovani più interessanti del calcio italiano (Di martedì 28 giugno 2022) Non solo big. Se ad infiammare il calciomercato in Serie A sono soprattutto voci e indiscrezioni – più o meno fondate – che vedono protagonisti diversi top player internazionali, c’è un mondo di trattative che infiammano meno le fantasie dei tifosi ma potrebbero rivelarsi la vera svolta per il presente e il futuro dei club italiani. Sì, nei prossimi mesi saranno tante le promesse del nostro calcio che proveranno a fare il definitivo salto di qualità per affermarsi definitivamente e continuare il loro percorso, magari con una squadra pronta a garantire palcoscenici più importanti di quelli calcati finora. Perché il futuro del calcio (soprattutto in Italia) è custodito nei piedi dei nati tra il 1999 e il 2002. Sono tanti infatti i ragazzi che già nel corso dell’ultima stagione hanno ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Non solo big. Se ad infiammare ilin Serie A sono soprattutto voci e indiscrezioni – più o meno fondate – che vedono protagonisti diversi top player internazionali, c’è un mondo di trattative che infiammano meno le fantasie dei tifosi ma potrebbero rivelarsi la vera svolta per il presente e ildei club italiani. Sì, nei prossimi mesi saranno tante le promesse del nostroche proveranno a fare il definitivo salto di qualità per affermarsi definitivamente e continuare il loro percorso, magari con una squadra pronta a garantire palcoscenici più importanti di quelli calcati finora. Perché ildel(soprattutto in Italia) è custodito nei piedi dei nati tra il 1999 e il 2002. Sono tanti infatti i ragazzi che già nel corso dell’ultima stagione hanno ...

Pubblicità

ItaliaViva : Questa discussione sul 'chi va con chi' fatta adesso è come il calciomercato estivo. Parliamo di cose che interessa… - tvdellosport : L’ARRIVO DI ORIGI?? Divock Origi è sbarcato a Malpensa ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan???? Seg… - cmdotcom : 'Parlare in corsivo': tutti i segreti del fenomeno Elisa Esposito, e CHE FOTO! - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #Origi, una leggenda del popolo della ‘Kop’ #ACMilan #SempreMilan - Domenic36396232 : Il #Brescia punta forte Patrick #Ciurria del #Monza, contatti in corso #Calciomercato #StayTuned -