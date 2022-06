(Di martedì 28 giugno 2022) Il prossimo, alle ore 12 presso l’aula magna del centro tecnico federale di Coverciano, l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, terrà la consueta conferenza stampa per presentare la formazione dei ruoli arbitrali nazionali per lasportiva/2023. All’evento saranno presenti il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, insieme al vicepresidente Duccio Baglioni ed ai componenti del Comitato nazionale. La stessa conferenza stampa potrà essere seguita in diretta sulla home page del sito dell’Aia, così sulla pagina ufficiale Facebook e sul canale YouTube. SportFace.

AIA_it : Venerdì 1 luglio, alle ore 12 presso l'Aula Magna di #Coverciano, l'Associazione Italiana #Arbitri terrà una confer… - sportface2016 : #Calcio, #Aia: venerdì 1 luglio la presentazione degli organici per la stagione 2022/23

