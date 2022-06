Benzina | dove è schizzato il prezzo ora | cifre fuori controllo | scenari estremi

(Di martedì 28 giugno 2022) Lo “sconto” pari a 30,5 centesimi prorogato dal governo fino al 2 agosto non basta dinanzi al costante aumento deldie diesel, ormai arrivato quasi a 2,1 euro al litro. L'ultima rilevazione del Mite, relativa alla settimana 20-26 giugno, mostra l'ennesimo rialzo deldella, arrivata a 2,073 al litro (+1,05 centesimi), e di quello del gasolio, che si attesta a 2,033 al litro (+2,7 centesimi). Alla luce dei nuovi aumenti, la FederAgenti ha bollato come “inutile” lo sconto applicato dal governo: “La misura - ha dichiarato il segretario generale, Luca Gaburro - deve essere accompagnata da una seria e rigorosa politica didei prezzi alla pompa di. Che in cinque mesi si sia controllato solo il 6% dei distributori, metà dei quali è risultato ...

n1ptr0 : @seieventisei Dove andiamo noi la benzina è fissa a 1.959€ da tre settimane - CarlaPavesi1 : RT @vitoanguti: Scusate ma il petrolio che arriva a Malta da dove arriva ? Perché a Malta la benzina costa € 1,35 ! - odilelly : RT @righettiisabell: A #Malta la benzina costa €1,35. Da dove arriva? Dove la comprano?Non è Europa? - ValeryMell1 : RT @righettiisabell: A #Malta la benzina costa €1,35. Da dove arriva? Dove la comprano?Non è Europa? - righettiisabell : A #Malta la benzina costa €1,35. Da dove arriva? Dove la comprano?Non è Europa? -

