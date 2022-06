Barcellona | Rafa Marquez sarà l’allenatore della seconda squadra

(Di martedì 28 giugno 2022) Un volto molto noto ai tifosi blaugranachiamato ad allenare ilB dalla prossima stagione. Si tratta di, che nel corsosua carriera ha militato tra le filecatalana dal 2003 al 2010. Secondo il quotidiano “Sport” l’ex difensore messicano avrebbe avuto la meglio su un altro ex come Javier Mascherano, attualmente tecnico dell’Under 20 dell’Argentina. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Dalla Spagna: Rafa #Marquez sarà il nuovo allenatore del #BarcellonaB -

Un altro punto di riferimento èNadal : anche quando si pensava fosse finito, è riuscito a ... tra la prima e la quarta operazione sono passati 681 giorni MARQUEZ: 'STO MEGLIO' - TEST...Parola di, in arte Way 4 5: '45 è il codice postale della mia regione in Portogallo, mentre ... Liverpool -, semifinale di ritorno del 2019. Salah è il grande assente. Manca anche ...Un volto molto noto ai tifosi blaugrana sarà chiamato ad allenare il Barcellona B dalla prossima stagione. Si tratta di Rafa Marquez, che nel corso della sua carriera ha militato tra le file della ...Barcellona, 28 giu. - (Adnkronos) - "Ora mi sento abbastanza bene, non sento dolore, ho ancora il braccio immobilizzato e sto facendo esercizi di mobilità passiva leggera. Mi sento motivato e sono ent ...